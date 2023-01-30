Жильцы нескольких многоквартирных домов Уфы остались без воды

Жители шести многоквартирных домов Уфы временно остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Уфаводоканал».

Утечка воды на транзитной трубе обнаружена на улице Российская, 165.

«Для проведения ремонтных работ будет временно отключена подача холодной воды в жилые дома по адресу: ул. Российская, 165, 163, 163а, 163б, 163в, 161», — уточнили на предприятии.

Ранее «Башинформ» опубликовал график планового отключения холодной и горячей воды, которые ждут уфимцев на этой неделе.

Временные неудобства с 31 января по 2 февраля затронут Октябрьский, Орджоникидзевский и Калининский районы города.

В частности, без водоснабжения в связи с плановыми ремонтными работами и заменой аварийных участков трубопроводов останутся как многоквартирные и частные дома по улицам М. Рыльского, 24/2, 26, 28, Тимашевской, 10/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ташкентской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1 м, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2л, так и детский сад № 28, школа № 36, Богородице-Смоленская церковь, мечеть «Дания», а также коммерческие организации.

С полным списком и временем отключений можно ознакомиться на сайте столичного «Водоканала».