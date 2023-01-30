День без интернета, спорт для всех, большой пожар: новости России и Башкирии утром 30 января

Правительство России увеличило объемы квот на вывоз минеральных удобрений почти на 500 тыс. тонн. Такой порядок будет действовать до 31 мая 2023 года. Решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Общий объем экспортной квоты превысит 12 млн тонн. Распределить их поручено минпромторгу.

Накануне отмечался Международный день без интернета. По данным Лаборатории Касперского, 53% детей проводят с гаджетами от 1 до 4 часов в день, а 26% - посвящают им все свободное время. В 39% семей возникают конфликты из-за онлайн-жизни ребенка. Избежать многих проблем могло бы достигнутое в семье соглашение об использовании электронных устройств, по которому дети обязуются не использовать гаджеты во время еды или во время уроков в школе.

Хорошей альтернативой гаджетам и интернету могут стать занятия спортом. 4 февраля в 12.00 в школе №147, что в уфимском Нагаево, пройдут соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участвовать в них могут взрослые и дети. В программе - состязания по волейболу, дартсу, настольному теннису.

Ночью в Уфе случился пожар. Как сообщили в ГУ МЧС, горел двухэтажный жилой барак на улице Запотоцкого. Открытое горение на площади в 300 квадратных метров ликвидировали под утро, эвакуировано 18 человек.

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