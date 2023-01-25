Роскомнадзор прокомментировал перебои в работе магазина приложений App Store, которые происходили у части пользователей из России сегодня, 25 января.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление ведомства, причина вызвана временными неполадками действия иностранной сети доставки контента (CDN).

«Никаких блокировок не совершалось. В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно», — пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее «Башинформ» сообщал, что некоторые россияне столкнулись с ошибками при открытии сервисов компании Apple, а также отсутствием доступа к игровым магазинам Steam, Epic Games Store, Nintendo eShop, серверам PlayStation Network и т. д.

Сейчас их работа восстановлена.