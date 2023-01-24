Куйбышевская железная дорога обратилась к родителям детей Башкирии с предупреждением

Куйбышевская железная дорога обеспокоилась ростом детского травматизма в 2022 году. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, в прошлом году было травмировано пять несовершеннолетних (один ребенок погиб), за аналогичный период 2021 года — трое (все со смертельным исходом). Так, в Самарской области зафиксировано три случая травматизма, один смертельный, в Башкортостане — два инцидента без летального исхода.

Особую тревогу вызывают несовершеннолетние, которые любят делать селфи, а также гулять в наушниках. Так, напомнили в компании, в июне прошлого года в регионе при переходе путей была травмирована 17-летняя девушка, железную дорогу она переходила в наушниках, приближение поезда не заметила. Аналогичный инцидент произошел 23 января этого года — в Куюргазинском районе 15-летний парень шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и также не услышал поезд. Он получил серьезную травму, был госпитализирован.

«Каждый случай непроизводственного травматизма на железной дороге — это грубое нарушение правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Вне зависимости от сезона и динамики происшествий железнодорожники ведут активную информационно-профилактическую работу, направленную на повышение культуры безопасности среди несовершеннолетних. Проводят совместные рейды с транспортной полицией и представителями городских властей. В течение года в школах было организовано свыше тысячи уроков безопасности, специальные занятия для детей были проведены на железнодорожных предприятиях, вокзалах и станциях», — подчеркнули в железнодорожной компании.

На снижение уровня травматизма направлен и ряд технических мер. Например, в прошлом году на дороге выполнен ремонт более 50 пешеходных переходов, 26 пассажирских платформ, установлено более 3 тысяч плакатов и знаков по безопасности, улучшено освещение 15 пассажирских платформ.

«Обращаемся к родителям и педагогам учебных заведений с просьбой еще раз поговорить с детьми о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и напомнить, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов, находиться на объектах железнодорожного транспорта в наушниках», — подчеркнули в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.