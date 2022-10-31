Регионы России будут получать не менее 100 млн рублей на проекты благоустройства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечения равных условий субсидирования субъектов в рамках профильного федерального проекта, так как сейчас стоимость работ в регионах может существенно различаться в зависимости от территории.

«Нужно выровнять условия предоставления такой поддержки. Повысить минимальный порог этой субсидии, чтобы субъекты Российской Федерации получали на реализацию программ не менее 100 миллионов рублей», – подчеркнул глава правительства.

Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить проект постановления об увеличении финансирования и проконтролировать, чтобы со следующего года регионы могли ориентироваться на более высокую поддержку со стороны федерального бюджета.