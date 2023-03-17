Новости Башкортостана и Уфы
76.6
+0.19
81.46
+0.32
72.71
-1.99
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 15:11

Нидерланды - Уфа - Сочи: в транспортной полиции рассказали о приключении шляпы стоимостью 350 евро

Уфимское ЛУ МВД России на транспорте
Фото:Уфимское ЛУ МВД России на транспорте

В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Уфы поступило сообщение от 64-летней жительницы Уфы. Пенсионерка заявила о пропаже в здании аэровокзала принадлежавшего ей головного убора стоимостью 350 евро.

Она рассказала, что находилась в стерильной зоне аэропорта Уфы в ожидании посадки на самолет в Сочи, затем решила скоротать время в кафе аэровокзала. Через некоторое время после посещения заведения женщина обнаружила, что оставила в кафе шляпу. Вернулась за ней, но головного убора уже не нашла. Официанты рассказали расстроенной посетительнице, что шляпу забрал молодой человек.

Женщина пояснила, что ущерб для нее является значительным — головной убор был приобретен в Нидерландах.

Полицейские опросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения: установили мужчину, совершившего преступление. Им оказался 21-летний житель Башкортостана.

«Выяснилось, что мужчина, сидевший за соседним столиком, увидел, как работница кафе забрала головной убор. Через несколько минут он подошёл к стойке и пояснил, что шляпа принадлежит ему. Совершив хищение, молодой человек как ни в чем не бывало улетел тем же рейсом, что и потерпевшая, в Сочи. Только по возвращении в Уфу путешественника ожидала встреча с сотрудниками уфимского ЛУ МВД России на транспорте. Однако на этом приключения злополучного головного убора не закончились. Новому владельцу шляпа абсолютно была не нужна, он просто оставил ее в Сочи в гостинице горничным, не подозревая о том, что буквально через несколько дней ему придется самому организовывать обратную доставку предмета гардероба почтой», — рассказали «Башинформу» в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика