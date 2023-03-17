Нидерланды - Уфа - Сочи: в транспортной полиции рассказали о приключении шляпы стоимостью 350 евро

В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Уфы поступило сообщение от 64-летней жительницы Уфы. Пенсионерка заявила о пропаже в здании аэровокзала принадлежавшего ей головного убора стоимостью 350 евро.

Она рассказала, что находилась в стерильной зоне аэропорта Уфы в ожидании посадки на самолет в Сочи, затем решила скоротать время в кафе аэровокзала. Через некоторое время после посещения заведения женщина обнаружила, что оставила в кафе шляпу. Вернулась за ней, но головного убора уже не нашла. Официанты рассказали расстроенной посетительнице, что шляпу забрал молодой человек.

Женщина пояснила, что ущерб для нее является значительным — головной убор был приобретен в Нидерландах.

Полицейские опросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения: установили мужчину, совершившего преступление. Им оказался 21-летний житель Башкортостана.

«Выяснилось, что мужчина, сидевший за соседним столиком, увидел, как работница кафе забрала головной убор. Через несколько минут он подошёл к стойке и пояснил, что шляпа принадлежит ему. Совершив хищение, молодой человек как ни в чем не бывало улетел тем же рейсом, что и потерпевшая, в Сочи. Только по возвращении в Уфу путешественника ожидала встреча с сотрудниками уфимского ЛУ МВД России на транспорте. Однако на этом приключения злополучного головного убора не закончились. Новому владельцу шляпа абсолютно была не нужна, он просто оставил ее в Сочи в гостинице горничным, не подозревая о том, что буквально через несколько дней ему придется самому организовывать обратную доставку предмета гардероба почтой», — рассказали «Башинформу» в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет.