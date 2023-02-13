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Сегодня, 17:28

Динамика отрицательная. Попавший под поезд 15-летний житель Башкирии сражается за жизнь

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Трагедия с 15-летним юношей на железнодорожных путях произошла три недели назад, 23 января. Парень был в наушниках и не услышал приближения поезда. Молодой человек не сдается и продолжает сражаться за свою жизнь. Медики делают все возможное, но прогнозов не дают. Как информировал «Башинформ», подросток попал под пассажирский поезд «Оренбург — Уфа». Его доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. 31 января пациента доставили детской санитарной авиацией в Уфу, в РДКБ.

«Башинформу» 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили новые данные о самочувствии пациента.

«Пациент в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Динамика отрицательная», — проинформировали в министерстве.
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