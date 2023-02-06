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Сегодня, 11:19

Число жертв землетрясения в Сирии и Турции возросло до 187 человек

телеграм-канал РИА Новости
Фото:телеграм-канал РИА Новости

В Сирии число жертв мощного землетрясения превысило 110 человек, в Турции достигло 76, сообщает РИА Новости.

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 111 человек, пострадали 516», — констатировали в министерстве здравоохранения Сирии. 

В Турции, по последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек. Еще 440 получили ранения и травмы. При этом власти признают, что точное число жертв назвать пока не представляется возможным.

Как пояснили агентству в АТОР, землетрясение в Турции произошло не в туристической зоне. В этих регионах российских организованных туристов нет.

Как сообщал ранее «Башинформ», землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.

Между тем, турецкие сейсмологи уже сравнили произошедшее с землетрясением 1999 года. Тогда недалеко от Стамбула, в Измите, на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7.7. Погибли почти 17,5 тысячи человек, сообщает ТАСС

Автор:Вероника Никитина
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