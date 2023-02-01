В Уфе в квартире жилого дома произошел пожар: спасатели эвакуировали 16 жильцов

В МЧС по Башкирии рано утром 31 января поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме по улице Дагестанской в Уфе. Пожарные установили, что возгорание произошло на пятом этаже 12-подъездного жилого дома в трехкомнатной квартире.

«Дым стремительно заполнял этажи. Благодаря оперативным и своевременным действиям пожарных удалось избежать трагических последствий. В итоге никто не пострадал. Из зоны воздействия опасных факторов сотрудники МЧС России с помощью спасательного устройства капюшонного типа спасли одного человека, эвакуировали еще 15, в том числе троих детей», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут. Огнем повреждено домашнее имущество в квартире, сильно закопчены стены в квартире и в подъезде. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.