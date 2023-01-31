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Сегодня, 10:06

В гострудинспекции Башкирии сообщили, как работник мусоросортировочного комплекса лишился руки

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Гострудинспекция в Башкирии приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 34-летний работник ООО «Мохит-СТР».

По данным пресс-службы ведомства, 25 января на территории мусоросортировочного комплекса в Стерлитамаке рука сортировщика попала в работающий механизм, оказалась между барабаном и лентой конвейера, и была ампутирована. На «скорой» пострадавшего доставили в медучреждение.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что пострадавшего на работе мужчину доставили в городскую больницу № 1. Врачи диагностировали травматическую ампутацию правой верхней конечности на уровне верхней трети плеча и травматический шок.

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