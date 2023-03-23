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Сегодня, 12:44

Имущество завода-банкрота «Уралторгсервис» выставлено на торги повторно

Первые торги по реализации имущества компании-банкрота «Уралторгсервис» не состоялись, до 21 апреля принимаются заявки на повторный аукцион. Стоимость лотов снижена на 10%, сообщили в УФНС по РБ.

Самые дорогие лоты — производственный цех начальной стоимостью 25,9 млн руб. и земельный участок с котельной — 18,7 млн руб. Остальные лоты — ограждение, домик охраны, пристрой к котельной, газопровод низкого давления, кран-балки, станки, автомобиль BMW X3, грузовой фургон ИЖ, трактор «Беларус» с прицепом.

Как сообщал Башинформ, «Уралторгсервис» проходит процедуру банкротства с 2019 года. По данным портала Федресурс, компания задолжала банку 12,97 млн руб., налоговой — 4,8 млн руб. плюс более 333 тыс. руб. пеней. В минувшем году к процессу присоединились другие кредиторы — два контрагента (447,1 тыс. руб. и 260,3 тыс. руб.) и горадминистрация (2,09 млн руб. долга и 202,6 тыс. руб. пеней). 

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