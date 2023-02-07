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Вчера, 13:31

Имущество стерлитамакской компании продадут за долги по налогам и кредитам

Имущество металлообрабатывающего стерлитамакского предприятия «Уралторгсервис» будет продано на торгах. С мая 2019 года компания проходит процедуру банкротства. Общая сумма требований кредиторов — почти 21 млн рублей. 

Из них самый крупный долг — банку (12,97 млн руб.). Налоговая инспекция потребовала уплаты налогов на сумму более 4,8 млн руб., в 2022 году к ней добавились пени на 333,7 тыс. руб. В минувшем году к процессу присоединились другие кредиторы — два контрагента (447,1 тыс. руб. и 260,3 тыс. руб.) и горадминистрация (2,09 млн руб. долга и 202,6 тыс. руб. пеней). 

Для закрытия задолженности организуется аукцион по продаже имущества должника. В объявлении 17 лотов, из них самые дорогие — производственный цех начальной стоимостью 28,8 млн руб., и земельный участок с котельной — 20,8 млн руб.

Также предполагается продажа объектов инфраструктуры, строений, автомобилей, спецтехники.

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