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Сегодня, 12:40

В России расширили поддержку направлений подготовки образовательных кластеров

В России продолжается работа по обеспечению различных отраслей экономики квалифицированными кадрами. Принято решение расширить грантовую поддержку образовательных кластеров, которые создаются на основании партнёрства колледжей и техникумов с профильными предприятиями. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Если раньше господдержку получали лишь те объединения, которые готовили специалистов для промышленности, то теперь на гранты могут рассчитывать и кластеры, ведущие обучение будущих работников СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма.

Федеральным бюджетом на эти цели предусмотрено почти по 11 миллиардов рублей. Средства направляются на закупку специального учебного оборудования колледжами, а также разработку новых программ образования совместно с работодателями.

«Заявки на предоставление господдержки могут направлять регионы, а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения среднего профессионального образования. Получателей субсидий определяет минпросвещения по результатам конкурсного отбора», — отметили в правительстве России.

Как ранее сообщал «Башинформ», внедрению новых подходов кластеризации для снижения зависимости страны от импорта особое внимание в своей политике уделяет Глава Башкирии Радий Хабиров. Подробнее о реализации данной стратегии в республике читайте в нашем материале.

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