Новости Башкортостана и Уфы
74.71
-0.15
79.57
-0.19
80.6
0
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 14:56

В 2022 году в АПК России пришли 18,3 тысячи предпринимателей

По итогам 2022 года российский агропром пополнился 18,3 тыс. предпринимателями. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Этому способствовали системные меры господдержки малого агробизнеса, сказала она. В прошлом году на эти цели было направлено 5,6 млрд рублей. В том числе  — предоставление субсидий для создания и развития фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, субсидии для закупки товаров у личных подсобных хозяйств и другие. 

Гранты объемом 3,5 млрд руб. на создание и развитие хозяйств по программе «Агростартап» получили 1354 КФХ. Благодаря этой программе создано более 2,8 тыс. рабочих мест — почти в три раза выше плана. 

На 2023 год, по словам Виктории Абрамченко, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации предусмотрено 6,3 млрд руб. федеральных средств, что позволит вовлечь в малый агробизнес около 19,4 тысячи человек. 

Как сообщал Башинформ, размеры «Агростартапов» увеличены: с 5 до 7 млн руб. — для разведения КРС, с 3 до 5 млн руб. — для растениеводства, с 6 до 8 млн руб. - для животноводческих кооперативов, с 4 до 6 млн руб. — для растениеводческих кооперативов. 

С 10 до 20 млн руб. увеличен максимальный размер возмещения затрат на закупку продукции у членов кооператива и у ЛПХ.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика