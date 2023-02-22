В 2022 году в АПК России пришли 18,3 тысячи предпринимателей

По итогам 2022 года российский агропром пополнился 18,3 тыс. предпринимателями. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Этому способствовали системные меры господдержки малого агробизнеса, сказала она. В прошлом году на эти цели было направлено 5,6 млрд рублей. В том числе — предоставление субсидий для создания и развития фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, субсидии для закупки товаров у личных подсобных хозяйств и другие.

Гранты объемом 3,5 млрд руб. на создание и развитие хозяйств по программе «Агростартап» получили 1354 КФХ. Благодаря этой программе создано более 2,8 тыс. рабочих мест — почти в три раза выше плана.

На 2023 год, по словам Виктории Абрамченко, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации предусмотрено 6,3 млрд руб. федеральных средств, что позволит вовлечь в малый агробизнес около 19,4 тысячи человек.

Как сообщал Башинформ, размеры «Агростартапов» увеличены: с 5 до 7 млн руб. — для разведения КРС, с 3 до 5 млн руб. — для растениеводства, с 6 до 8 млн руб. - для животноводческих кооперативов, с 4 до 6 млн руб. — для растениеводческих кооперативов.

С 10 до 20 млн руб. увеличен максимальный размер возмещения затрат на закупку продукции у членов кооператива и у ЛПХ.