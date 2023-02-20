В Башкирии число электронных сделок по ипотеке выросло за год на 30%

В 2022 году в управление Росреестра по Башкирии на регистрацию ипотечных сделок в отношении жилых и коммерческих помещений поступило порядка 97 тысяч заявлений. Из них 82% заявлений поданы в электронном виде, в то время как на начало года показатель составлял 52% - рост показателя за год составил 30%. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Марина Мартынова.

«Регистрация ипотечных сделок находится на особом контроле. Налаженная обратная связь с кредитными организациями региона позволила обеспечить максимально качественную подачу пакетов документов по ипотечным сделкам и, как следствие, сокращение сроков регистрации по ним всего до одних суток. На 2023 год целевой показатель доли электронных заявлений на регистрацию ипотеки должен составить уже 90%» , - сообщила Марина Мартынова.

«Электронная ипотека за один день» и подача документов в электронном виде дают возможность гражданам и бизнесу зарегистрировать договоры ипотеки и договоры долевого участия удаленно, а также позволяют сократить срок регистрации документов до одного дня, тогда как стандартный срок регистрации ипотеки составляет от 7 до 9 рабочих дней. Сокращение сроков оформления электронной ипотеки обеспечивается за счет снижения операционных расходов и упрощения документооборота.

В 2020, 2021 и 2022 годах в Башкирии произошел быстрый рост спроса на услуги Росреестра в электронном виде. Если в 2020 году на госрегистрацию недвижимости поступило 181 тыс. заявлений в электронном виде, то в 2022 их количество составило более 276 тыс.