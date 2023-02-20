Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
0
84.09
+1.09
-9 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 21:09

В Башкирии число электронных сделок по ипотеке выросло за год на 30%

В 2022 году в управление Росреестра по Башкирии на регистрацию ипотечных сделок в отношении жилых и коммерческих помещений поступило порядка 97 тысяч заявлений. Из них 82% заявлений поданы в электронном виде, в то время как на начало года показатель составлял 52% - рост показателя за год составил 30%. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Марина Мартынова.

«Регистрация ипотечных сделок находится на особом контроле. Налаженная обратная связь с кредитными организациями региона позволила обеспечить максимально качественную подачу пакетов документов по ипотечным сделкам и, как следствие, сокращение сроков регистрации по ним всего до одних суток. На 2023 год целевой показатель доли электронных заявлений на регистрацию ипотеки должен составить уже 90%» , - сообщила Марина Мартынова.

«Электронная ипотека за один день» и подача документов в электронном виде дают возможность гражданам и бизнесу зарегистрировать договоры ипотеки и договоры долевого участия удаленно, а также позволяют сократить срок регистрации документов до одного дня, тогда как стандартный срок регистрации ипотеки составляет от 7 до 9 рабочих дней. Сокращение сроков оформления электронной ипотеки обеспечивается за счет снижения операционных расходов и упрощения документооборота.

В 2020, 2021 и 2022 годах в Башкирии произошел быстрый рост спроса на услуги Росреестра в электронном виде. Если в 2020 году на госрегистрацию недвижимости поступило 181 тыс. заявлений в электронном виде, то в 2022 их количество составило более 276 тыс.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика