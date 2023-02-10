Минторг назвал места проведения сельхозярмарок в Башкирии с 10 по 12 февраля

В Башкирии 10, 11 и 12 февраля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг региона.



«Будет организовано 38 площадок во многих муниципальных районах и городах нашей республики, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга РБ по ссылке».

Как сообщал ранее «Башинформ», мясные ярмарки будут работать 11 и 12 февраля на нескольких площадках.

Так, в субботу ярмарочная торговля развернется:

— на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского;

— по ул. Рабкоров, 20;

— перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21);

— перед Дворцом спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).

В воскресенье мясные ярмарки продолжат свою работу на тех же площадках, кроме площади перед Дворцом молодежи.