Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
86.36
+1.86
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 09:02

Минторг назвал места проведения сельхозярмарок в Башкирии с 10 по 12 февраля

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии 10, 11 и 12 февраля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

«Будет организовано 38 площадок во многих муниципальных районах и городах нашей республики, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга РБ по ссылке».

Как сообщал ранее «Башинформ», мясные ярмарки будут работать 11 и 12 февраля на нескольких площадках.

Так, в субботу ярмарочная торговля развернется:

— на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского;
— по ул. Рабкоров, 20;
— перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21);
— перед Дворцом спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).

В воскресенье мясные ярмарки продолжат свою работу на тех же площадках, кроме площади перед Дворцом молодежи.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика