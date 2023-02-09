Новости Башкортостана и Уфы
71.58
+0.68
76.83
+0.93
85.35
+0.26
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 12:32

В правительстве РФ обсудили финансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса

По данным на 1 января 2023 года, кредитный портфель банков по самой массовой программе «1764» составил почти 920 млрд рублей. В 2022 году заключено более 53 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 507 млрд рублей. Об этом сообщалось на совещании, проведенном первым вице-премьером — куратором нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Андреем Белоусовым.

По программе «1764» МСП могут получить кредит на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн руб. на срок до 3 лет, а также на инвестиционные цели в размере до 2 млрд руб. на срок до 10 лет по ставке не более 10,25% годовых (ключевая ставка ЦБ +2,75 п. п.).

По данным минэкономразвития РФ, кредитование в 2023 году уже стартовало, заключено 970 кредитных договоров на 15 млрд руб. По данным Корпорации МСП, на  I квартал 2023 года в рамках зонтичного механизма предусмотрено предоставление поручительств на сумму 25 млрд руб. Под них малый и средний бизнес, включая ранее не имевший возможности брать кредиты, сможет привлечь не менее 50 млрд руб. Подробнее о новых механизмах кредитования малого бизнеса можно прочитать здесь.

В Башкирии, как сообщал «Башинформ», кредитование малого бизнеса в минувшем году выросло почти в 1,5 раза. Кредитный портфель МСП республики на 1 декабря 2022 превысил 150 млрд руб., за 11 мес. он вырос на 42%.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика