Начальный взнос по ипотеке в среднем по РФ составил 26% от цены жилья

По данным аналитиков Дом.рф, средний первоначальный взнос по ипотеке в 2022 году составил 26% от стоимости приобретаемого жилья. В 2021 году средний размер начального взноса составлял 36%.

Около 40% заплатили 20-25%, за год число таких заемщиков выросло в 2,7 раза. 10% внесли 25-35% — на 33% больше, чем в 2021 году. 7% заемщиков смогли сразу уплатить 35-45%, еще 12% — больше 45% от стоимости недвижимости.

По данным Дом.рф на 20 января, рыночные ставки на рынке ипотеки в России составили: на новостройки — 11,69%, на вторичное жилье — 11,2%, по программе семейной ипотеки — 5,66%, льготная — 7,69%. Средняя ставка рефинансирования в январе 2023 - 11,19%.

В Башкирии, как и по всей стране, спрос на ипотеку начал восстанавливаться в мае после снижения ключевой ставки. Как сообщал «Башинформ», если в апреле–мае 2022 года рынок ипотеки в регионе поддерживала льготная программа (доля льготной ипотеки в общем объеме превышала 50%), то к сентябрю стала преобладать рыночная ипотека (по итогам августа доля льготной и семейной ипотек составляла около 20%).