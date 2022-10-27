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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 20:22

По благоустройству общественных пространств Башкирия в тройке регионов-лидеров – Павел Качкаев

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В числе важных вопросов, которые жители Башкирии задают в ходе прямой линии Главе Республики, – благоустройство общественных пространств. Радий Хабиров рассказал, как идет работа в этом направлении. Мнением по данной теме с «Башинформом» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

 «По уровню благоустройства общественных пространств Башкирия входит в тройку регионов-лидеров. По количеству проектов-победителей конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений мы делим первые-вторые места с Московской областью. По ремонту дворовых территорий – Башкирия тоже в тройке лидеров, а программа комплексного ремонта подъездов, реализуемая в Башкирии, вообще есть в немногих регионах. Во всем этом значительная роль принадлежит руководству республики.

Немаловажная деталь – ремонт подъездов и дворовых территорий у нас делается за счет средств республиканского бюджета, мало где в регионах делают так же.

По капитальному ремонту многоквартирных домов Башкирия тоже очень неплохо выглядит на фоне других регионов страны. Ежегодно у нас осваивается практически 100% средств, предназначенных на эти цели, более того, мы часто идем с опережением графика и уже в декабре делаем работу, которая запланирована на январь-февраль следующего года», - отметил Павел Качкаев.

Напомним, в Башкирии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году благоустраивают 126 общественных пространств, финансирование на эти цели составило 1 238 млн рублей.

В 2022 году, во втором этапе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды победили 4 города Башкирии: Агидель (проект - «От истоков к современности – возрождение староречья Апаиш»);  Янаул («Культура малого города: активация центра Янаула»); Дюртюли («Дюртюли. Речные ворота Башкортостана»); Ишимбай («Сердце города Ишимбая – возрождение центрального парка»).

Всего с 2019 года в республике благоустроено 560 общественных пространств.

Автор:Роман Якимчук
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