В Уфе игроделам организовали гейм-джем

В Уфе стартовал первый в республике чемпионат по гейм-разработке GameJam@Ufa2024, организованный при содействии министерства спорта РБ, Уфимского университета науки и технологий, анимационной студии «Муха».

Как сообщила пресс-секретарь вуза Альбина Байбулатова, формат соревнований – 24-часовой хакатон, по итогам которого команды представят демоверсию компьютерной игры. Исходником для разработчиков служит мультсериал «Пушкин и... Михайловское», выпущенный студией «Муха» и уже завоевавший симпатии миллионов зрителей всех возрастов. Презентации должны содержать описание сюжета игры, используемые игровые механики, демонстрацию геймплея, целевую аудиторию и способы ее привлечения, образовательную и соревновательную составляющие, а также перспективы развития проекта.

Как напомнил продюсер и руководитель анимационной студии «Муха» Артур Абдрахманов, объединение «Мухи» с УУНиТ носило взаимовыгодный характер. Студенты получили отличную площадку для развития и практики, а бизнес-партнер – новые, молодые кадры:



- Пришло поколение, которому игры интереснее, чем любой другой контент. И в ходе работы над мультфильмом «Пушкин и… Михайловское» наши специалисты делали «игрушки» - разработали концепции, сделали «демки». Поэтому для геймджема мы предложили студенческим командам сделать компьютерные игры, которые, мы надеемся, получатся бодрее и веселее. А, кроме того, познакомят юных геймеров с биографией, творчеством Пушкина, помогут запомнить его прекрасные стихи.



По словам начальника отдела развития цифрового спорта Святослава Пегова, игровая индустрия, вопреки расхожему мнению, очень сложна, потому что является одновременно процессом и творческим, и техническим. Для создания качественной игры нужна слаженная работа гуманитариев и технарей: без гуманитариев продукт получится неинтересным, а без технарей он не будет работать. Именно на умение работать в команде, создавая продукт, и нацелен чемпионат.



- Прошло только два месяца после торжественного открытия Главой республики Евразийского центра цифровых технологий, чуть раньше мы запустили Центр СПАРК, и вот уже эти два инновационных пространства наполнились яркой, активной жизнью, - отметил ректор УУНиТ Вадим Захаров. - Как мы и надеялись, они стали действительно точкой притяжения наших самых креативных, продвинутых молодых людей, прежде всего, студентов. Наши ожидания оправдались сполна, сегодня здесь стартовал первый в истории Башкортостана чемпионат разработчиков компьютерных игр. Особенно радует, что проходит он в тесном взаимодействии с нашим индустриальным партнером студией «Муха», а темой соревнований стали бессмертные произведения Пушкина. Ведь сегодня приобщение молодого поколения, пусть и в игровой форме, к лучшим традициям российской культуры – это задача государственной важности.