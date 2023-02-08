Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.75
+1.06
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Сегодня, 09:30

В Уфе состоится вокальный конкурс «Герои на все времена»

сайт управления по культуре и искусству Уфы
Фото:сайт управления по культуре и искусству Уфы

В Уфе 20 февраля состоится городской вокальный конкурс исполнителей патриотической песни «Герои на все времена». Об этом сообщили в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы.

«К участию приглашаются учащиеся уфимских детских музыкальных школ и школ искусств, центров детского творчества и других учреждений культуры в возрасте от 5 до 18 лет», - уточнили в столичном управлении.

Предусмотрены две номинации – «Соло» и «Ансамбли». Допускается пение а капелла, с аккомпанементом или «под минус».

«Требование к репертуару – исполняемое произведение должно быть патриотического плана в академической, народной или эстрадной манере», - добавили в управлении по культуре и искусству Уфы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля. 

Полный текст положения конкурса, организаторами которого выступают управление по культуре и искусству администрации Уфы и детская школа искусств № 2 имени Фарита Камаева, доступен по этой ссылке.

Мероприятие 6+

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в России запускается новая программа грантовой поддержки коллективов народного и фольклорного творчества. Ежегодно на эти цели будет выделяться 100 млн рублей.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика