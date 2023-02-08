В Уфе состоится вокальный конкурс «Герои на все времена»

В Уфе 20 февраля состоится городской вокальный конкурс исполнителей патриотической песни «Герои на все времена». Об этом сообщили в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы.

«К участию приглашаются учащиеся уфимских детских музыкальных школ и школ искусств, центров детского творчества и других учреждений культуры в возрасте от 5 до 18 лет», - уточнили в столичном управлении.

Предусмотрены две номинации – «Соло» и «Ансамбли». Допускается пение а капелла, с аккомпанементом или «под минус».

«Требование к репертуару – исполняемое произведение должно быть патриотического плана в академической, народной или эстрадной манере», - добавили в управлении по культуре и искусству Уфы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля.

Полный текст положения конкурса, организаторами которого выступают управление по культуре и искусству администрации Уфы и детская школа искусств № 2 имени Фарита Камаева, доступен по этой ссылке.

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