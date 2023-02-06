«Красный паша» вновь на сцене, НСО вернулся с гастролей, новое кино – главное в культуре Башкирии

В Башкирском драмтеатре имени Мажита Гафури состоялась долгожданная премьера спектакля «Красный паша», Национальный симфонический оркестр вернулся с гастролей по городам Татарстана, к 80-летию Сталинградской битвы в республике прошли памятные мероприятия, а на экраны страны вот-вот выйдут кинофильмы, связанные с Башкортостаном. Все резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».



«Красный паша»

По инициативе Главы республики в репертуаре Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури восстановлен спектакль «Красный паша» о легендарном советском дипломате Кариме Хакимове. 3 февраля в главном национальном театре республики состоялась долгожданная премьера, на которую собралась вся культурная общественность. Автором новой инсценировки по пьесе выдающегося башкирского писателя Нажиба Асанбаева выступила Динара Каюмова, режиссер-постановщик Айрат Абушахманов. В новой версии спектакля усилена документальная составляющая, многим персонажам возвращены их настоящие имена, добавлены фрагменты детства главного героя.

— Возвращение по инициативе Радия Хабирова имени и славы первого советского полпреда Карима Хакимова, «Красного паши» сейчас сродни второй его реабилитации после незаслуженного многолетнего забвения, а возвращение безусловного общенародного хита 80-х на сцену Башдрамтеатра — волнующее событие и настоящий праздник, не столько для театралов, сколько для всей общественности, - прокомментировал «Башинформу» публицист, сопредседатель регионального отделения ОНФ Шамиль Валеев.