«Красный паша» вновь на сцене, НСО вернулся с гастролей, новое кино – главное в культуре Башкирии

В Башкирском драмтеатре имени Мажита Гафури состоялась долгожданная премьера спектакля «Красный паша», Национальный симфонический оркестр вернулся с гастролей по городам Татарстана, к 80-летию Сталинградской битвы в республике прошли памятные мероприятия, а на экраны страны вот-вот выйдут кинофильмы, связанные с Башкортостаном. Все резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».
«Красный паша»
По инициативе Главы республики в репертуаре Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури восстановлен спектакль «Красный паша» о легендарном советском дипломате Кариме Хакимове. 3 февраля в главном национальном театре республики состоялась долгожданная премьера, на которую собралась вся культурная общественность. Автором новой инсценировки по пьесе выдающегося башкирского писателя Нажиба Асанбаева выступила Динара Каюмова, режиссер-постановщик Айрат Абушахманов. В новой версии спектакля усилена документальная составляющая, многим персонажам возвращены их настоящие имена, добавлены фрагменты детства главного героя.
— Возвращение по инициативе Радия Хабирова имени и славы первого советского полпреда Карима Хакимова, «Красного паши» сейчас сродни второй его реабилитации после незаслуженного многолетнего забвения, а возвращение безусловного общенародного хита 80-х на сцену Башдрамтеатра — волнующее событие и настоящий праздник, не столько для театралов, сколько для всей общественности, - прокомментировал «Башинформу» публицист, сопредседатель регионального отделения ОНФ Шамиль Валеев.
Гастрольная жизнь
Госоркестр Башкортостана вернулся из шестого за последние два года гастрольного тура по городам Татарстана. Музыканты представили программу шедевров классической музыки слушателям Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Главному коллективу академической музыки Башкирии за это время удалось найти в соседней республике преданных поклонников: оркестр под управлением Дмитрия Крюкова ждут, ценят и встречают полными залами. Госоркестр Башкирии исполнил первую и седьмую симфонии Яна Сибелиуса и три чудесных сочинения Клода Дебюсси. Солировал народный артист Башкортостана, генеральный директор оркестра Артур Назиуллин.
«Мы благодарны Татарстану за радушный прием и предоставление лучших концертных площадок, - сказала министр культуры РБ Амина Шафикова. - Башкортостан и Татарстан – братские республики, эти родственные связи ощущаются и в академической музыке, что особенно важно в объявленный в Татарстане Год национальных культур и традиций».
Никто не забыт, ничто не забыто!
Сталинградская битва — одно из крупнейших и значимых событий в Великой Отечественной войне. В соответствии с указом Президента России 2 февраля в стране широко отмечалось 80-летие памятной даты. Башкортостан внес огромный вклад в эту победу. В учреждениях Уфы проводились мероприятия, посвященные значимой исторической дате. В уфимском историческом парке «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. Специалисты уфимского исторического парка приготовили целый ряд активностей: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и встречи. В течение месяца уфимцы и гости столицы получат возможность ознакомиться со славными страницами военного прошлого, ставшими символами мужества и героизма многонационального российского народа в борьбе за свое будущее.
Республиканский музей Боевой Славы, который ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в память об исторической дате организовал лекторий для старшеклассников и студентов и командную интеллектуальную игру «Сталинград» с участием четырех команд школьников Уфы. По всей Башкирии прошли уроки мужества, где школьника и студентам рассказали о вкладе воинов Башкортостана в разгром фашистов под Сталинградом.
Киноновости
Только отшумел предпремьерный показ в Москве нового анимационного фильма «Северные амуры», как на смену посыпались новые интересные киноновости, так или иначе связанные с Башкортостаном.
16 февраля на российские экраны выходит художественный фильм «Праведник» Сергея Урсуляка, в интернете появился трейлер фильма. Главный герой — партизан Николай Киселёв, который в 1942 году вывел более 200 евреев из гетто в белорусской деревне Долгиново за линию фронта. Николай Киселев родился в Благовещенском районе Башкирии, и фильм для нас представляет особый интерес.
Презентация фильма «Праведник» в Уфе пройдет в кинотеатре «Родина». На премьеру приедет большая группа земляков героя. Одна из них – бывший председатель Совета ветеранов Благовещенского района Валентина Бажина, которая в годы своей работы выступала инициатором и ходатайствовала о посмертном награждении Николая Киселева званием «Герой России».
А 23 февраля в России в широкий прокат выходит криминальная драма «Чекаго». Главную роль рэпера Никиты в фильме сыграл 27-летний уроженец города Салавата Эльдар Сафиканов. Эту работу выпускника ГИТИСа можно назвать дебютом молодого актера в большом кино.
Еще один официальный трейлер кинофильма появился на минувшей неделе на просторах интернета. 27 апреля стартует российский прокат комедии «Юра дворник». Фильм с сюжетом, похожим на судьбу Золушки, основан на реальной истории дворника Юрия Ветлугина из Уфы. Режиссер фильма — Виталий Дудка. Основная часть фильма снята в Москве, но в кадре есть и уфимские локации.
Утрата недели
Неделя ознаменовалась и большой утратой - 2 февраля на 94-м году ушел из жизни заслуженный артист Башкирской АССР, ветеран Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Талгат Урманов. Он создал яркие образы башкирского джигита, воина, наделял своих героев колоритным характером, народным юмором. Исполнял сольные партии в танцах «Бүләк» («Подарок»), «Гульназира», «Ғашиҡ төҙөүселәр» («Влюблённые строители»), «Жених», «Ҡороҡсолар» («Укротители»), «Тау бөркөтө» («Горный орёл»), «Өс туған» («Три брата»), «Һыу буйында осрашыу» («Свидание у ручья»).