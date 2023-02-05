В Уфе фильм о своем деде представит режиссер, сценарист и продюсер Андрей Райкин

Среди 36 художественных и документальных фильмов международного кинофестиваля «Свой путь», который состоится в Уфе с 9 по 15 февраля на двух площадках – в кинотеатре «Родина» и Доме Актера, пройдет показ документального фильма «Мой дед – цыган Шапиро» режиссера Игоря Холодкова. Этот фильм посвящен уникальной личности - Михаиле Шапрове, он же цыган Шапиро. Михаил Савельевич прожил не одну, а три жизни: революционного романтика и дипломата, «врага народа» и политкаторжанина, кинодокументалиста.

Фильм представит журналист, режиссер, сценарист, продюсер, шеф-редактор Дирекции информационных программ телеканала «Культура», внук героя фильма Михаила Шапрова Андрей Райкин.

Андрей Райкин родился в Москве в семье известного советского актера — Макса Исааковича Райкина, выступавшего под псевдонимом Максим Максимов.

Братом Макса Исааковича был популярный сатирик Аркадий Райкин.

Михаил Шапров – общий дед Андрея Максовича и российского актера театра и кино, художественного руководителя Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Константина Райкина.

Андрей Максович - действительный член Евразийской академии телевидения и радио, член Союза журналистов России; Москвы; Международной федерации журналистов.

Показ фильма «Мой дед – цыган Шапиро» состоится 13 февраля, в кинотеатре «Родина» - центре российской кинематографии в 10 часов.

Вход свободный, но по регистрации на сайте http://mywayfestival.ru/raspisanie_pokazov/ либо по входным билетам на кассе.

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Главный информационный партнер фестиваля — агентство «Башинформ».

Как сообщал ранее «Башинформ», февраль для Уфы станет масштабной киноплощадкой для проведения первого международного кинофестиваля «Свой путь». Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Уфу приедут члены жюри, участники и медийные лица из Сербии, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Артисты, писатели, общественные деятели, блогеры будут вместе со зрителями смотреть и обсуждать фильмы конкурсной программы. Именно зрительское голосование определит, какому фильму дать Гран-при фестиваля.