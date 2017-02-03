Выдача в МФЦ загранпаспортов нового образца перенесена на 2018 год - Минэкономразвития Башкирии

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство России приняло решение изменить дату начала выдачи в МФЦ паспортов нового образца, рассчитанных на 10 лет и содержащих электронный носитель информации. Данную услугу граждане смогут получать в МФЦ с 1 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Башкортостана.

В настоящее время за получением 10-летнего загранпаспорта необходимо обращаться в структурные подразделения Министерства внутренних дел по Башкортостану.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 1 февраля этого года в 15 офисах Республиканского многофункционального центра начали выдавать российские паспорта.

Ранее через офисы МФЦ осуществлялась лишь подача документов, а непосредственно выдача паспортов производилась в УФМС.