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1 февраля Среда

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В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта

ОБЩЕСТВО

В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта Фото: Минэкономразвития РБ

В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 февраля в 15 офисах Республиканского многофункционального центра начали выдавать российские паспорта.

Ранее через офисы МФЦ осуществлялась лишь подача документов, а непосредственно выдача паспортов была реализована в УФМС.

Выдача оформленных паспортов гражданина Российской Федерации ведется по следующим адресам:

Уфа, ул. Новомостовая, 8;

Уфа, ул. Интернациональная, 113;

Уфа, ул. Г. Мушникова, 17;

Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5;

Октябрьский, ул. Кортунова, 15;

Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а;

Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83;

Салават, ул. Ленина, 11;

Толбазы, ул. Ленина, 113;

Нефтекамск, ул. Строителей, 59;

Дюртюли, ул. Матросова, 1;

Агидель, ул. Первых строителей, 7а;

Николо-Берёзовка, ул. Строителей, 33;

Сибай, ул. Горького, 74;

Месягутово, ул. И. Усова, 3.

В перспективе планируется выдача российских паспортов во всех офисах МФЦ «Мои Документы» по Республике Башкортостан.

Более подробная информация — на сайте РГАУ МФЦ.

Теги: МФЦ,загранпаспорт
 
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