В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка Фото: Андрей Старостин В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка. Малолетний житель Давлеканово скончался в больнице после травмы, полученной при катании с горки. Республиканский Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Версия следствия следующая: из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей неустановленными пока медработниками ГБУЗ «Давлекановская ЦРБ» неверно оценено состояние несовершеннолетнего больного. Его доставили в районную больницу 3 января 2017 года. При оказании медпомощи были допущены нарушения, ребенок скончался в Республиканской детской клинической больнице 5 января от очаговой травмы головного мозга.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению. Следователи изъяли из лечебных учреждений медицинскую документацию. Готовятся постановления о назначении комплексных экспертных исследований в независимых экспертных учреждениях. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по РБ.