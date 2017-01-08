В Башкирии после катания на горке умер пятилетний мальчик Фото: из архива семьи

В Башкирии после катания на горке умер пятилетний мальчик Фото: из архива семьи

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии после катания на горке умер пятилетний мальчик. Трагедия произошла в новогодние дни, 3 января в городе Давлеканово. Артем вместе с 11-летним братом катался на ледяной горке, установленной на центральной площади города. Столкнувшись на горке с другими детьми, малыш ударился головой. Родители сразу же отвезли сына в местную больницу. После осмотра хирургом пострадавшего отправили домой, хотя были явные признаки сотрясения мозга, утверждает мама мальчика. «Ребенка без конца рвало, врач сделал рентген-снимок головы, сказал, что никакого сотрясения нет. Дома Артем уснул, а уже ближе к вечеру ему стало хуже, и он потерял сознание. Мы помчались в приемный покой в больницу за помощью. Пока собирались все специалисты и решали, что предпринять, было упущено драгоценное время. Лишь через два часа было решено везти его в Уфу, причем мне сесть в машину скорой помощи вместе с сыном не разрешили, мы поехали следом. Как мне уже потом рассказали, в пути у Артема два раза останавливалось сердце, его реанимировали. В Республиканской детской клинической больнице у него в голове обнаружили гематому, ночью провели операцию по ее удалению. После этого врачи сказали надеяться только на чудо. 5 января не приходя в сознание, наш сын умер, вчера мы его похоронили», — рассказала мать мальчика.

В случившемся родители винят халатность врачей, они намерены обратиться с жалобой в прокуратуру. Уже в течение нескольких лет местные жители жалуются на отсутствие современной диагностической аппаратуры в местной городской больнице и непрофессионализм врачей. «Как можно было отправить ребенка домой без соответствующего наблюдения, видя, что у него сотрясение мозга. По моему мнению, медикам нужно было действовать более оперативно, транспортировка в Уфу на старом «уазике», тоже, я думаю, повредила состоянию сына. Наш мальчик был абсолютно здоровым, ни разу не лежал в больнице. Ребенка уже не вернуть, но эта трагедия, надеюсь, обратит внимание властей на отсутствие должного медицинского обслуживания в нашей больнице, а также на тот беспредел, который творится в новогодние праздники на центральной площади Давлеканово», — рассказала агентству собеседница.

Это не единственный случай в городе, связанный с травмированием во время зимних забав. В паблике «Подслушано Давлеканово» сообщается об еще одном пострадавшем на этой горке ребенке. Кроме того, второй год подряд на площади перед зданием администрации заливают огромный бесплатный каток. С одной стороны, это полезное развлечение для детей и подростков, но многие забывают о безопасности и правилах поведения, сбивая с ног рядом проезжающих людей. Некоторые подростки, желая испытать экстрим, после катка прямо на коньках направляются на ледяную горку. Уже есть шокирующие случаи получение травм от этих развлечений.

Школьные каникулы продолжаются и местные жители обеспокоены случившимся. Некоторые предлагают не возводить такие опасные большие ледяные горки, говорят об альтернативной более маленькой горке, для детей. Кто-то считает, что администрация должна поставить дежурных у горки, которые помогали бы детям подниматься и скатываться, соблюдая очередь, другие утверждают о ненужности ледового катка. «В следующем году организатору на заметку, большая горка — это круто, но две или три горки — это прежде всего безопасно. Родители, проводите беседу с детьми, объясняйте им – прокатился, поднимайся и уходи быстро с горы, потому что сзади тоже летят, они не могут остановиться. Соболезнования, тем родителям, которые пережили горе», — пишут пользователи соцсети.