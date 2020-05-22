Молодежь «Башкорта» действует несколько опрометчиво - мнение

Профессор кафедры журналистики Башкирского государственного университета Фаниль Кузбеков высказал свое мнение по поводу решения Верховного суда РБ о признании организации «Башкорт» экстремистской и о запрете ее деятельности.

«Думаю, решение поспешное. Конечно, молодежь действует несколько опрометчиво, но это, как экстремистское, я бы не стал называть. Даже во время курултая (V Всемирный курултай башкир – прим. ред.) они хотели высказаться, но им не дали возможности. Надо людям дать возможность сказать, чего они хотят, добиваются, какие цели ставят себе. Исходя из этого уже принимать решение, а просто так, делить на черное и белое очень легко, и чревато последствиями. Необходимо просто мудро поступать, учитывать все «за» и «против». Наша страна переживала очень многое, если не учитывать этот опыт, то и дело на те же грабли будем наступать».