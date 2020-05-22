Фото: ИА «Башинформ» Верховный суд Башкирии признал организацию «Башкорт» экстремистской Фото: ИА «Башинформ»

Верховный суд Республики Башкортостан 22 мая признал башкирскую общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор Башкортостана в конце прошлого года обратился в суд с иском о признании экстремистской организацией и запрете деятельности БОО «Башкорт».

Эта организация действует с 2014 года и имеет 18 структурных подразделений в различных городах республики, в том числе в Уфе, Сибае, Межгорье, Кугарчинском, Баймакском, Учалинском и других районах.

Свои требования прокурор обосновывал тем, что при активном участии руководителей «Башкорта», ранее судимых за совершение экстремистских преступлений, на территории Башкортостана организовывались массовые публичные мероприятия, целью которых были призывы к экстремистской деятельности и вовлечение новых участников.

Эксперты уже несколько лет говорят о недопустимом характере деятельности «Башкорта». В частности, об их высказываниях, которые могут привести к возбуждению межнациональной ненависти и вражды.

Как сообщало агентство «Башинформ», в июне 2019 года на V Всемирном курултае башкир глава республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов «Башкорта», что «с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути».

«К этим людям я буду просто беспощаден», — сказал он.