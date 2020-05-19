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Руководителем Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан назначен Максим Ульчев

ПОЛИТИКА

Руководителем Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан назначен Максим Ульчев. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Ульчев Максим Владимирович родился 12 февраля 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике».

Трудовую деятельность начал в 1997 году экономистом отдела Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Башкирский Банк.В 1998 году – аналитик ООО Инвестиционная компания «Башгазинвест».

В 1998–2004 годах – экономист отдела, ведущий экономист сектора, главный экономист отдела Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Башкирский Банк.

В 2004–2007 годах – начальник отдела Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Башкирский Банк.

В 2007 году – заместитель начальника управления экономической и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2007–2009 годах – заместитель министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства Республики Башкортостан.

С 2010 года Максим Ульчев был генеральным директором в Информационном агентстве «Башинформ».

Напомним, экс-руководитель ведомства Борис Мелкоедов перешел на другую работу﻿.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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