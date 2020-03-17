Фото: Олег Яровиков Борис Мелкоедов стал и. о. главы Зилаирского района Башкирии Фото: Олег Яровиков

Руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Борис Мелкоедов накануне покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. С сегодняшнего дня он исполняет обязанности главы Зилаирского района республики. Решение об этом было принято депутатами районного совета.

Бывший глава администрации Зилаирского района Ильгиз Фаткуллин ушел в отставку.

Борис Николаевич Мелкоедов родился 8 декабря 1971 года в Зилаирском районе Республики Башкортостан. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

Трудовой путь начал в 1993 году оператором ОАО УНПЗ.

В 1995 – 1997 — председатель комитета по делам молодежи Зилаирского района РБ;

1997 – 1997 — начальник лаборатории Опытного завода Академии наук РБ;

1997 – 2004 – главный специалист Управления социально-экономической политики Администрации Президента Республики Башкортостан;

2004 — 2008 — начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан;

2008 – 2010 — руководитель пресс-службы Министерства регионального развития Российской Федерации;

2010 – 2012 — министр связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан;

с 29 октября 2012 года был руководителем Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан.

Награжден почетной грамотой Министерства регионального развития России (2010).