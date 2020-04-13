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На 13.04.20 в Башкирии выявлено 107 человек с COVID-19. Проведено 20 961 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 8 человек. Скончался 1 человек.
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Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин обратился к врачам

ОБЩЕСТВО
Фото: www.instagram.com

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин обратился к врачам Фото: www.instagram.com

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин обратился к врачам республики в связи с ситуацией с КОВИД-19.

«Дорогие коллеги! Сегодня серьезно изменились реалии нашей работы. Сейчас время, когда на нас смотрят с надеждой и забывают, как вели себя по отношению к нам в последние годы. Сегодня мы не обслуживающий персонал, который обязан срочно, немедленно и с улыбкой выполнить медицинскую услугу, боясь жалобы. В связи с этим, у меня к вам несколько обращений, — написал он на своей странице в Instagram. ⠀

— Первое, к тем, кто сейчас на передовой, не жалея своего здоровья, в сложнейших условиях спасает жизни людей. Будьте мужественны! Все видят вашу самоотверженность, вы демонстрируете стойкость и свой профессионализм.⠀

Второе, к тем, кто продолжает лечить пациентов, не зараженных новой коронавирусной инфекцией. Прошу быть готовыми, отрабатывать навыки, читать актуальные статьи, следить за опытом коллег.⠀

Третье, обращение к тем врачам, кто вынужденно находится, в так называемом, резерве на изоляции или были контактны с носителем КОВИД-19 и не могут сейчас оказывать помощь. Прошу вас отдохнуть и быть готовыми вступить в ряды, когда это будет необходимо. Зная печальный опыт других стран, ни в коем случае нельзя оказывать помощь пациентам, если нет уверенности в том, что вы не носитель КОВИД-19.⠀

Четвертое, к тем коллективам больниц, у которых есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий. Я хочу провести параллель с военными медиками. Военнослужащий, выполняющий боевую задачу по приказу — не пишет жалоб, не ходит на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривает решения командиров, не выкладывает рыдания в соцсети с просьбой спасти и не поддается панике. Так сражения нам не выиграть! Так вот, прошу вас не забывать, какую профессию мы выбрали. Мы с вами пришли в медицину и сейчас находимся на передовой! Давайте брать пример с тех, кто достойно выполняет свой долг. Поверьте, им тоже страшно. Но они профессионально выполняют свою работу».⠀

Отдельную благодарность министр выразил тем, кто понимает, какая ответственность лежит на врачах, кто их поддерживает, помогает и оказывает посильную помощь.

5 апреля в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина. Позже выяснилось, что она была носителем вируса COVID-19. 6 апреля в РКБ имени Куватова был введен жесткий двухнедельный карантин по коронавирусу. На сегодняшний день на карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова находится порядка 1 200 человек, половина из которых пациенты. В связи с этим сотрудникам больницы было предложено подписать согласие на исполнение обязанностей в условиях карантина, а также дополнительное соглашение к трудовому договору.

«У работников возникли сомнения, следует ли им подписывать дополнительные соглашения, если в них не прописаны конкретные условия, например, режим труда, оплата сверхурочной работы. Медики обратились в профсоюзный комитет, где специалисты проанализировали все предоставленные работодателем документы», — пояснили в республиканском комитете профсоюза работников здравоохранения. В ходе переговоров возникло много вопросов по нормированию и оплате труда, а также нагрузке на персонал.

ИА «Башинформ»
Теги: Максим Забелин
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