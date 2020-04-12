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В Уфе работники РКБ имени Куватова усомнились в допсоглашениях об условиях и оплаты труда

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе работники РКБ имени Куватова усомнились в допсоглашениях об условиях и оплаты труда Фото: Валерий Шахов

В Уфе с 6 апреля в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова действует временный порядок работы в условиях карантина. Большая часть медиков вынуждена находиться в стенах медучреждения как минимум на две недели. Среди появившихся вопросов, касающихся временной изоляции, стало оформление трудовых отношений в новых условиях работы.

Как сообщает республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения, сотрудникам больницы было предложено подписать согласие на исполнение обязанностей в условиях карантина, а также дополнительное соглашение к трудовому договору.

«У работников возникли сомнения, следует ли им подписывать дополнительные соглашения, если в них не прописаны конкретные условия, например, режим труда, оплата сверхурочной работы. Медики обратились в профсоюзный комитет, где специалисты проанализировали все предоставленные работодателем документы», — пояснили в профсоюзе.

В ходе переговоров возникло много вопросов по нормированию и оплаты труда, а также нагрузок на персонал.

«Первичный вариант дополнительного соглашения работодателя не полностью раскрывал условия оплаты труда при карантине и предоставление гарантий и компенсаций работникам», — заявил председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

По его словам, профсоюз встал на защиту трудовых интересов медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. На переговорах с региональным минздравом решение было найдено.

«В дополнительных соглашениях с работниками будут прописаны условия: какие выплаты они будут получать, сколько часов работать – теперь это абсолютно прозрачный документ, устраивающий коллектив. На примере РКБ им. Г.Г. Куватова необходимо выработать единый подход в части нормирования и оплаты труда работников при карантине в целом для всей отрасли, чтобы при возникновении аналогичных ситуаций сотрудники медицинских организаций республики знали, на каких условиях остаются в очаговой больнице, какие дополнительные гарантии имеют, что могут обратиться в профсоюз работников здравоохранения за помощью», — сообщил он.

ИА «Башинформ»
Теги: РКБ имени Куватова, коронавирус, условия труда, профсоюз
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