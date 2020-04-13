Фото: Ксения Калинина Еще одну больницу в Башкирии планируют переоборудовать под COVID-госпиталь Фото: Ксения Калинина

Больницу №1 города Стерлитамака планируют переоборудовать под COVID-госпиталь. Об этом на брифинге по коронавирусу 13 апреля сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

«Есть постановление главного санитарного врача по карантину в больнице Стерлитамака до 14 дней. Все сотрудники были предупреждены. Все необходимые мероприятия там проводятся, медпомощь оказывается. Количество больных там минимально необходимое. Самый большой вопрос — что дальше будет с больницей №1 Стерлитамака. Мы планируем перевести ее в COVID-госпиталь», — прокомментировала замминистра здравоохранения РБ.

По ее словам, питание для сотрудников и пациентов организовано силами больницы.

«Практически на завершении, проработаны поручения главы республики о том, чтобы питание сотрудников, которые уходят на карантин или работают в условиях COVID-госпиталей, было централизованным. Поэтому, я полагаю, что на этой неделе этот вопрос дожмем. Это большое подспорье, так как все средства сейчас на счету и бережливо расходуются руководителями медицинских организаций», — добавила Ирина Кононова.

Ранее замглавы Минздрава республики по поводу РКБ имени Куватова заявила, что предстоит очень многое сделать «с точки зрения реструктуризации под коронавирусный госпиталь». Для этого на данный момент оформляются документы, «в том числе переводятся сотрудники на работу в условиях COVID-19».