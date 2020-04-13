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Что будет с РКБ имени Куватова - Минздрав Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Что будет с РКБ имени Куватова - Минздрав Башкирии Фото: Валерий Шахов

В РКБ имени Куватова сейчас абсолютно рабочая атмосфера, заявила на брифинге в понедельник замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Как подчеркнула замглавы Минздрава республики, предстоит очень многое сделать «с точки зрения реструктуризации под коронавирусный госпиталь». Для этого на данный момент оформляются документы, «в том числе переводятся сотрудники на работу в условиях COVID-19».

Одновременно с этим пациенты эвакуируются в один корпус — терапевтический. В нем уже сформированы многопрофильные отделения для контактных больных, а также отделения для больных COVID-19.

«Пока самым тяжелым для сотрудников РКБ имени Куватова является невозможность включиться всем в работу, поскольку есть эпидемиологические ограничения. Фактически они работают каждый по одиночке — либо в грязной зоне в защитном костюме, ограниченные от пациентов и коллег, либо в период отдыха в режиме изоляции — то есть они все равно находятся практически каждый в одиночестве», — отметила Ирина Кононова и добавила, что в РКБ с большим запасом сейчас есть все: продукты, антибиотики, противовирусные препараты.
Как сообщал «Башинформ», неделю назад в РКБ имени Куватова был введен жесткий двухнедельный карантин по коронавирусу. На карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова находится порядка 1 200 человек, половина из которых пациенты.

5 апреля в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина. Позже выяснилось, что она была носителем вируса COVID-19.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, РКБ имени Куватова
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