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13 апреля Понедельник

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Молния
На 13.04.20 в Башкирии выявлено 107 человек с COVID-19. Проведено 20 961 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 8 человек. Скончался 1 человек.
Молния
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В Башкирии под наблюдением врачей в самоизоляции находятся 6491 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии под наблюдением врачей в самоизоляции находятся 6491 человек Фото: Валерий Шахов

По состоянию на 13 апреля, с клиникой ОРВИ из числа прибывших в Башкирию из неблагополучных регионов с коронавирусной инфекцией госпитализированы 262 человека, из них 11 детей. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«В самоизоляции под наблюдением врачей первичных медицинских организаций сейчас находится 6491 человек. В обсерваторе Уфы и Уфимского района находятся пять человек. В госпитале на базе ГКБ №18 получают лечение 60 человек», — констатировал он.

Как подчеркнул глава Минздрава, в Башкирии проводится ежедневный мониторинг всех случаев острой респираторной инфекции, внебольничных пневмоний, количество вызовов скорой медицинской помощи.

Как сообщал «Башинформ», к 13 апреля число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 107 человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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