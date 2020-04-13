Фото: Валерий Шахов В Башкирии под наблюдением врачей в самоизоляции находятся 6491 человек Фото: Валерий Шахов

По состоянию на 13 апреля, с клиникой ОРВИ из числа прибывших в Башкирию из неблагополучных регионов с коронавирусной инфекцией госпитализированы 262 человека, из них 11 детей. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«В самоизоляции под наблюдением врачей первичных медицинских организаций сейчас находится 6491 человек. В обсерваторе Уфы и Уфимского района находятся пять человек. В госпитале на базе ГКБ №18 получают лечение 60 человек», — констатировал он.

Как подчеркнул глава Минздрава, в Башкирии проводится ежедневный мониторинг всех случаев острой респираторной инфекции, внебольничных пневмоний, количество вызовов скорой медицинской помощи.

Как сообщал «Башинформ», к 13 апреля число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 107 человек.