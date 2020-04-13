Фото: Олег Яровиков Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 107 человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии насчитывается сейчас 107 больных коронавирусом. Из них восемь выписаны по выздоровлению, один — умер.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, в целом по России сейчас насчитывается 18 328 зараженных, из которых выздоровели 1470 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 179 человек.