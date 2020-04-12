Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с подозрением на COVID-19 находятся 236 человек Фото: ИА «Башинформ»

На брифинге Минздрава Башкирии 12 апреля руководитель ведомства Максим Забелин официально доложил, что за последние сутки в регионе диагноз «коронавирус» подтвердился у 84 пациентов (+18 за сутки). 62 человека госпитализированы, остальные находятся на карантине в домашних условиях — у них легкая форма заболевания. С подозрением на коронавирус находятся 236 человек, среди них 11 несовершеннолетних. Проведено 18404 лабораторных исследования на коронавирус. Выписаны по выздоровлению 7 человек. Один человек скончался.

Как информировало агентство «Башинформ», за последние сутки в России подтверждено 2186 случаев COVID-19. Число выписанных пациентов возросло до 1291. Всего зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выздоровели 246 человек, умерли 130 пациентов.