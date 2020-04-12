Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 19 человек Фото: ИА «Башинформ»

Число инфицированных жителей Башкирии COVID-19 увеличилось до 85 человек (+19 за сутки). Об этом 12 апреля сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России подтверждено 2186 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 52 регионах, число выписанных пациентов возросло до 1291. В целом, на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, умерли 130 человек, в том числе один пациент из Башкирии.