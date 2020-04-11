Глава Башкирии лично изнутри узнал об обстановке в РКБ им. Куватова

Фото: Горобзор







Фото: Горобзор

11 апреля глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. Руководитель региона, соблюдая меры безопасности, облачился в противочумный костюм и отправился в здание больницы.

Радий Хабиров побывал в палатах, где находятся зараженные COVID-19, пообщался в пациентами и врачами, пожелав им скорейшего выздоровления, сообщает «Горобзор». Глава республики убедился, что медперсонал и больные обеспечены респираторами, костюмами, комбинезонами, перчатками и другими средствами защиты. Для всех организовано полноценное питание, зоны отдыха.

Помимо этого Радий Хабиров напомнил врачам о финансовой поддержке тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в РКБ им.Куватова находятся 9 пациентов с подтвержденным диагнозом – новая коронавирусная инфекция. Еще 111 ожидают результатов тестов. Медучреждение закрыто на двухнедельный жесткий карантин с 6 апреля.