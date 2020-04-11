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На 11.04.20 в Башкирии выявлено 66 человек с COVID-19. Проведено 16922 тестов. Под подозрением 231 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
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Глава Башкирии лично изнутри узнал об обстановке в РКБ им. Куватова

ПОЛИТИКА
Фото: Горобзор

Фото: Горобзор

11 апреля глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. Руководитель региона, соблюдая меры безопасности, облачился в противочумный костюм и отправился в здание больницы.

Радий Хабиров побывал в палатах, где находятся зараженные COVID-19, пообщался в пациентами и врачами, пожелав им скорейшего выздоровления, сообщает «Горобзор». Глава республики убедился, что медперсонал и больные обеспечены респираторами, костюмами, комбинезонами, перчатками и другими средствами защиты. Для всех организовано полноценное питание, зоны отдыха.

Помимо этого Радий Хабиров напомнил врачам о финансовой поддержке тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в РКБ им.Куватова находятся 9 пациентов с подтвержденным диагнозом – новая коронавирусная инфекция. Еще 111 ожидают результатов тестов. Медучреждение закрыто на двухнедельный жесткий карантин с 6 апреля.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, РКБ, Уфа, коронавирус
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