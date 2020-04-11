В Башкирии стало известно состояние пациентов с подтвержденным коронавирусом

В больницах Башкирии сегодня находятся 47 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. 26 проходят лечение в инфекционной больнице в Уфе. Их состояние, по данным регионального Минздрава, оценивается как средней тяжести.

Девять зараженных находятся в РКБ имени Г.Куватова. Также их состояние оценивается как удовлетворительное. Четыре человека получают лечение от COVID-19 в Демской ЦРБ, где один пациент находится в тяжелом состоянии.

Также за больными с новым коронавирусом наблюдают врачи ЦРБ в Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Исянгулово, Белебее, Октябрьском и Бирске.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, 10 жителей Башкирии с положительными результатами теста на COVID-19 лечатся дома, так как у них болезнь протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось, что в Башкирии зарегистрирована первая официальная смерть от новой коронавирусной инфекции.