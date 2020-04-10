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Уфимцы пожаловались на очереди и несоблюдение дистанции у ресторана быстрого питания

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Уфимцы пожаловались на очереди и несоблюдение дистанции у ресторана быстрого питания Фото: Валерий Шахов

Уфимцы в республиканскую систему «Инцидент» сообщили об очередях у «Макдоналдса», расположенного на улице Ленина, и о несоблюдении установленной социальной дистанции в полтора метра. Граждан интересует, что должна в таких случаях делать полиция.

На брифинге Минздрава РБ 10 апреля секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов ответил на этот вопрос.

«К каждому столбу мы сотрудников полиции поставить не можем. Тут в первую очередь нужна профилактическая разъяснительная работа с гражданами. И она проводится. Если лица будут вести себя несознательно, не будут прислушиваться к тем рекомендациям, которые мы даем, придется их штрафовать. Норма социальной дистанции установлена указом главы РБ о введении режима повышенной готовности, и она должна соблюдаться», — сказал Алексей Касьянов.

Как информировал «Башинформ», по поручению главы республики, с 10 апреля в Башкирии будет резко усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к административной ответственности.

За случай первого нарушения режима самоизоляции для граждан предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения — уже до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф гораздо жестче.

ИА «Башинформ»
Теги: рестораны, еда, коронавирус, штрафы, полиция
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