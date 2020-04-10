Фото: Минтруд РБ Ленара Иванова сообщила, к каким категориям граждан придут домой с проверкой Фото: Минтруд РБ

В Башкирии по поручению главы республики проводится масштабный обход граждан по соблюдению ими карантина. Обход начат сегодня с 9 утра по 3248 адресам, полученным от Минздрава, во всех городах и районах.

На ежедневном брифинге Минздрава РБ вице-премьер правительства Ленара Иванова пояснила, какие категории людей попали в эту базу.

«На сегодня самая важная категория — это контактные (т. е. те, кто находился в контакте с больными — Ред.). Вторая категория — те, кто приехал из Москвы. Третья категория — люди возраста 65 плюс. И четвертая — хронические больные, — рассказала вице-премьер.

Обход осуществляется под руководством Координационного центра силами социальных работников, работников Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Центра общественной безопасности.

Ленара Иванова уточнила, что силами только 2 тыс соцработников эту работу организовать невозможно, поэтому к работе привлечены работники государственных и муниципальных организаций, помогают сотрудники Минкультуры и Минмолодежи.

Вице-премьер правительства обратилась к деловым людям, которые по работе совершают поездки в Москву.

«Важнее задачи, чем находиться дома, у нас нет. Каждая ваша поездка в Москву будет заканчиваться 14-дневным карантином. Подумайте, прежде чем поездки совершать!».