Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.60 ↓

EUR 81.08 ↑

10 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
На 10.04.20 в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 15116 тестов. Под подозрением 209 человек. Выписано 7 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ленара Иванова сообщила, к каким категориям граждан придут домой с проверкой

ОБЩЕСТВО
Фото: Минтруд РБ

Ленара Иванова сообщила, к каким категориям граждан придут домой с проверкой Фото: Минтруд РБ

В Башкирии по поручению главы республики проводится масштабный обход граждан по соблюдению ими карантина. Обход начат сегодня с 9 утра по 3248 адресам, полученным от Минздрава, во всех городах и районах.

На ежедневном брифинге Минздрава РБ вице-премьер правительства Ленара Иванова пояснила, какие категории людей попали в эту базу.

«На сегодня самая важная категория — это контактные (т. е. те, кто находился в контакте с больными — Ред.). Вторая категория — те, кто приехал из Москвы. Третья категория — люди возраста 65 плюс. И четвертая — хронические больные, — рассказала вице-премьер.
Обход осуществляется под руководством Координационного центра силами социальных работников, работников Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Центра общественной безопасности.

Ленара Иванова уточнила, что силами только 2 тыс соцработников эту работу организовать невозможно, поэтому к работе привлечены работники государственных и муниципальных организаций, помогают сотрудники Минкультуры и Минмолодежи.

Вице-премьер правительства обратилась к деловым людям, которые по работе совершают поездки в Москву.

«Важнее задачи, чем находиться дома, у нас нет. Каждая ваша поездка в Москву будет заканчиваться 14-дневным карантином. Подумайте, прежде чем поездки совершать!».

ИА «Башинформ»
Теги: брифинг
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вводят «комендантский час» для пенсионеров и детей
В Башкирии вводится «комендантский час» для людей старше 65 лет и детей, сообщил в четверг на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.
«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
В Башкирии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции, заявил на совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава республики Радий Хабиров
Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек
По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается на
В Минздраве Башкирии сообщили, когда РКБ имени Куватова заработает в полную силу
Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» 9 апреля прокомментировала ситуацию, сложившуюся в РКБ имени Куватова. Ведущая про
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть