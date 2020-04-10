Фото: Олег Яровиков В Духовном управлении мусульман рассказали особенности захоронения мусульман с COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин рассказал об особенностях захоронения мусульман, зараженных коронавирусом COVID-19.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции для имамов мечетей выпустили постановления, которые предписывают изменение обрядов при подготовке тела к захоронению. В частности, заупокойную молитву джиназа нужно читать в отдалении от тела умершего. По возможности сократить количество присутствующих на похоронах, не омывать тело, и хоронить в цинковом гробу», — сказал Айнур Биргалин.

В республике на 10 апреля выявлено 40 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, в Башкирии на период действия режима самоизоляции кладбища будут закрыты для свободного посещения. Соответствующий указ подписал 10 апреля глава республики Радий Хабиров.

В городах в этом году не будут организованы автобусные маршруты до кладбищ, в том числе во время православных праздников.

«Это нужная и вынужденная мера. Так мы защитим наших людей, особенно старшее поколение, которые очень уязвимы перед вирусом COVID-19. Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях», — уточнил представитель администрации главы РБ.

Ранее о временном ограничении доступа к кладбищам объявили в Москве, Московской области и ряде других городов России. Режим самоизоляции в Башкирии установлен до 1 мая.