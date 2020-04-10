В Башкирии кладбища закрыли для посещений из-за коронавируса

На период действия режима самоизоляции в Башкирии кладбища будут закрыты для свободного посещения. Соответствующий указ подписал 10 апреля глава республики Радий Хабиров.

В городах в этом году не будут организованы автобусные маршруты до кладбищ, в том числе во время православных праздников.

«Это нужная и вынужденная мера. Так мы защитим наших людей, особенно старшее поколение, которые очень уязвимы перед вирусом Сovid-19. Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях», — уточнил представитель администрации главы РБ.

Ранее о временном ограничении доступа к кладбищам объявили в Москве, Московской области и ряде других городов России. Режим самоизоляции в Башкирии установлен до 1 мая.