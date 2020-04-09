Фото: ИА «Башинформ» Семья с детьми вернулась из заграничной поездки с помощью властей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия продолжает возвращать своих туристов, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Накануне в родной город Туймазы вернулась семья из пяти человек. Мама, папа, бабушка и двое детей 1 год и пять лет с 16 марта отдыхали в Армении в городе Цахкадзоре. Однако из-за сложной ситуации в мире оказались в заложниках. На связь с ними по поручению главы Башкирии Радия Хабирова вышли специалисты республиканского госкомитета по внешнеэкономическим связям.

«Семья два раза не смогла вылететь из Армении по причине отмены рейсов. Жить им было негде, — поделилась с агентством «Башинформ» руководитель госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева. — Сначала была организована работа по поиску жилья, однако средства у наших земляков заканчивались. Тогда было предложено возвращаться в Россию через Белоруссию».

Уже из Республики Беларусь до родины они добирались на машине. На границе они пересели на такси и доехали до Смоленска. Оттуда на скоростном поезде «Ласточка» доехали до Москвы и уже из столицы России приехали домой в Башкирию. На протяжении всего путешествия специалисты всех компетентных региональных ведомств консультировали семью и искали пути выезда из-за границы.

Сейчас семья находится в своей квартире на 14-дневном карантине, как и полагается всем россиянам, вернувшимся из-за границы.

Накануне в Москву из Бангкока вернулась еще одна уфимская семья с детьми. Они отбывают положенный режим самоизоляции в подмосковном санатории «Пушкино».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров дал поручения компетентным ведомствам работать по принципу «своих не бросаем», возвращать всех туристов из республики на родину и, если понадобится, помогать деньгами.