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Семья с детьми вернулась из заграничной поездки с помощью властей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Семья с детьми вернулась из заграничной поездки с помощью властей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия продолжает возвращать своих туристов, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Накануне в родной город Туймазы вернулась семья из пяти человек. Мама, папа, бабушка и двое детей 1 год и пять лет с 16 марта отдыхали в Армении в городе Цахкадзоре. Однако из-за сложной ситуации в мире оказались в заложниках. На связь с ними по поручению главы Башкирии Радия Хабирова вышли специалисты республиканского госкомитета по внешнеэкономическим связям.

«Семья два раза не смогла вылететь из Армении по причине отмены рейсов. Жить им было негде, — поделилась с агентством «Башинформ» руководитель госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева. — Сначала была организована работа по поиску жилья, однако средства у наших земляков заканчивались. Тогда было предложено возвращаться в Россию через Белоруссию».

Уже из Республики Беларусь до родины они добирались на машине. На границе они пересели на такси и доехали до Смоленска. Оттуда на скоростном поезде «Ласточка» доехали до Москвы и уже из столицы России приехали домой в Башкирию. На протяжении всего путешествия специалисты всех компетентных региональных ведомств консультировали семью и искали пути выезда из-за границы.

Сейчас семья находится в своей квартире на 14-дневном карантине, как и полагается всем россиянам, вернувшимся из-за границы.

Накануне в Москву из Бангкока вернулась еще одна уфимская семья с детьми. Они отбывают положенный режим самоизоляции в подмосковном санатории «Пушкино».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров дал поручения компетентным ведомствам работать по принципу «своих не бросаем», возвращать всех туристов из республики на родину и, если понадобится, помогать деньгами.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Армения, Башкирия
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