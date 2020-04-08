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Власти Башкирии помогли вернуться из Таиланда семье с детьми

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Власти Башкирии помогли вернуться из Таиланда семье с детьми Фото: Олег Яровиков

Уфимская семья с двумя детьми 4 и 10 лет смогла вылететь из Таиланда с помощью властей Башкирии. Супруги вместе с детьми отдыхали в Бангкоке и планировали покинуть страну 31 марта. Однако авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы.

Мама Евгения [имя изменено – ред.] пыталась купить билеты на четверых через другую авиакомпанию в Москву или Санкт-Петербург. Однако представители перевозчиков заявили, что будут сажать на рейс пассажиров с московской или петербургской пропиской.

«Мы стучались во все инстанции, я данные своего загранпаспорта уже наизусть знаю, — поделилась с агентством «Башинформ» Евгения. – В итоге на нас вышел председатель Госкомтуризма республики Салават Нафиков, сотрудники комитета по внешнеэкономическим связям. Нас включили в общий чат в мессендежере с такими же туристами, которые застряли в разных странах и пошагово консультировали что и как делать».

В итоге семья из Уфы благополучно вылетела из Бангкока в Москву. Из самолета их без московской прописки отправили в автобус, на котором довезли до санатория «Пушкино». Там супруги вместе с детьми пробудут на карантине 14 дней.

«Условия у нас хорошие. Мы живем отдельно от всех. Нам запретили выходить за пределы дома, но еду приносят три раза в день и даже дали номер волонтера, который за небольшую плату сможет привезти продукты», — рассказала Евгения.

Также уфимка сообщила о том, что анализ на COVID-19 у них еще не брали. Обещали взять пробы на 10-й день пребывания в России. В Уфу семья вернется как только пройдет карантин.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров дал поручения компетентным ведомствам работать по принципу «своих не бросаем», возвращать всех туристов из республики на родину и, если понадобится, помогать деньгами.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Таиланд, вернулись в Россиию
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