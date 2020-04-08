Священнослужители защищают города Башкирии от COVID-19 крестным ходом и молитвами

Фото: www.eparhia-salavat.ru, Сергей Глотов, Vk



Фото: www.eparhia-salavat.ru, Сергей Глотов, Vk

В Успенском кафедральном соборе города Салавата накануне прошел крестный ход в защиту местных жителей от угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили очевидцы в городских пабликах в соцсети. Шествие ограничилось территорией собора.

Ранее с соблюдением мер предосторожности был совершен автообъезд вокруг города Кумертау с Казанской иконой Божией Матери «в связи с вредоносным поветрием, постигшим наш народ», сообщается на сайте Салаватской епархии РПЦ.

Во время движения по маршруту священнослужители молились об ограждении людей от вредоносного поветрия.

«Таким образом, священнослужители соборного храма Кумертау внесли свою лепту духовного характера к усилиям городских властей, всё делающим для пресечения распространения коронавирусной инфекции в нашем городе», — говорится в сообщении.

В это же время в Мелеузе настоятель Богородице-Казанского храма протоиерей Владимир Семавин совершил объезд города с иконой Божией Матери, привезённой из Иерусалима, и прочитал молитвы об избавлении от вредоносного поветрия.

Как информировало агентство «Башинформ», на 7 апреля в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. Пять пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.