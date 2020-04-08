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В мэрии Уфы рассказали, как дезинфицировалась территория РКБ имени Куватова из-за COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе вечером 7 апреля провели обработку территории Республиканской клинической больницы имени Куватова и прилегающих к ней улиц. Меры приняты для недопущения распространения коронавируса по согласованию с региональными Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения и Центром дезинфекции.

По данным пресс-службы администрации Уфы, помимо внутренней территории больничного комплекса, обработке подверглись асфальт, а также трамвайные пути, пешеходные тротуары, велодорожки, газоны и ограждения улиц Кирова, Кустарной, межквартального проезда со стороны улицы Революционной и Мингажева.

Для этого были задействованы две спецмашины с 4 тысячами литров дезинфицирующего средства, спецтехника МБУ по содержанию и благоустройству Советского и Кировского районов Уфы. Их сопровождали экипажи ГИБДД и сотрудники Центра общественной безопасности города. Всего было продезинфицировано около 220 000 кв. метров площади.

Исполняющий обязанности начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Антон Тристан пояснил, что до проведения дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов предупредили, чтобы те закрыли окна во избежание попадания посторонних запахов.

«Управляющими организациями были размещены объявления на каждом из подъездов близлежащих жилых домов. Граждан информировали также через мессенджеры в группах жителей МКД», – сказал он.

Дезинфекцию спецсредством «Этоксамин» в крупнокапельном режиме проводило предприятие, имеющее допуск и соответствующую лицензию на ее проведение. Средство сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города.

В мэрии подчеркнули, что на этой неделе, при благоприятной погоде, запланирована обработка данным средством всей территории Уфы.

Как сообщало агентство «Башинформ», 7 апреля, стационар РКБ имени Куватова был закрыт на карантин по недопущению коронавирусной инфекции. Минимум на 14 дней. На карантине по коронавирусу в больнице находится 1 200 человек, половина из которых пациенты. Это связано с тем, что пациентка, которая находилась там на лечении более двух месяцев с острым нарушением мозгового кровообращения, скончалась в выходные. Пришел результат анализа на носительство коронавирусной инфекции. В связи с этим, совместно с Роспотребнадзором у нас отработаны мероприятия по карантинизации всех контактирующих лиц и возможных контактов с данным очагом.

ИА «Башинформ»
Теги: дезинфекция, коронавирус
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