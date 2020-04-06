Фото: Скриншот видео В Уфе коллектив психиатрической больницы №1 выступает против назначения нового главврача Фото: Скриншот видео

Сотрудники Республиканской клинической психиатрической больницы №1 выступили против назначения нового главного врача.

Как стало известно ранее, ﻿экс-главный врач Нефтекамской городской больницы 34-летний Тагир Гизатуллин назначен главврачом ГБУЗ РБ «Республиканская клиническая психиатрическая больница №1», которая находится в Калининском районе Уфы.

Работники республиканской психиатрической больницы с таким решением не согласны и выступили против назначения Тагира Гизатуллина на должность главного врача. Видеообращение коллектива появилось на YouTube.

Видео содержит слайд-шоу из фотографий коллектива учреждения с плакатами: ﻿«Максим Васильевич! Мы против вашего решения!» «Тагир Рафаилович! Вас здесь не ждут!».

«В связи с уходом на заслуженный отдых главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы (город Уфа Республика Башкортостан) в крупную и передовую больницу назначают руководителем человека без должного опыта при наличии подготовленных кадров из числа заместителей. И это в период эпидемии COVID19», – подписали авторы видео.

В своих соцсетях Тагир Гизатуллин сообщил, что Нефтекамской городской больницей ﻿«руководить назначен» врач-хирург Мурад Авзалов.